L’inchiesta choc sulla morte di MattHew Perry sulla Ketamine queen | non è stato un incidente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Quando l’attore di Friendstrovato morto nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles l’anno scorso, sembrava che si fosse trattato di un semplice. Stava curando la depressione con una terapia di infusione di ketamina, non ètrovato con strumenti per l’uso della droga o nulla che suggerisse un atto criminale e sembra sia annegato. Aveva trascorso decenni a combattere la dipendenza, ma l’attore aveva dichiarato di essere finalmente pulito. Mentre il mondo era in lutto per la scomparsa dell’attore, noto per aver interpretato Chandler Bing in Friends, un medico legale ha scoperto qualcosa di curioso: alti livelli di ketamina nel suo sangue, nella stessa quantità utilizzata per l’anestesia generale durante gli interventi chirurgici.