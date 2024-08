L’ex sindaco Festa resta ai domiciliari | respinta l’istanza di revoca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi ha rigettatodidegli arrestiproposta dalla difesa delGianlucail 14 agosto. La Procura aveva espresso parere negativo. Ecco la nota del penalista Luigi Petrillo sulla decisione del Gip:”L’ istanza didepositata nell’ interesse di Gianlucaè stata oggi rigettata dal Gip del Tribunale di Avellino dott.Rotondi, con una motivazione che non riteniamo in alcun modo condivisibile, soprattutto nella parte in cui pare ritenere ininfluenti, senza però negarle, le differenze nelle trascrizioni delle intercettazioni rilevate dal nostro consulente e nella parte in cui non affronta concretamente il rilevante tema della permanenza delle esigenze cautelari.