Laglio coppia di turisti si ribalta con la barca | recuperati dai vigili del fuoco

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Sono intervenuti idelper il loro recupero, dopo che lasi èta in acqua. L’intervento per il salvataggio di una donna di 48 anni e di un uomo di 51, è avvenuto questa sera verso le 19 nel lago davanti a, quando è giunta la segnalazione alla centrale operativa. Idelsono arrivati in posto con una squadra da terra, il battello e la moto d'acqua, riuscendo in breve tempo a raggiungere e recuperare ladifinita in acqua. Entrambi spaventati ma senza conseguenze. In posto è intervenuto anche il 118 a prestare assistenza, ma non è stato necessario il trasporto in pronto soccorso.