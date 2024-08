La tiara della Principessa Lady Diana che Kate e Meghan non possono indossare

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 16 agosto 2024) Life&People.it I preziosi gioiellicorona inglese, opere d’arte secolari custodite con cura e sfoggiate solo nelle occasioni più esclusive, affascinano gli appassionati suscitando sempre un forte interesse. Alcuni riflettono regolarmente la luce dei flash dei fotografi nei palazzi e nei castelli alle cerimonie, o semplicemente chiusi nelle loro teche da esposizione; altri, al contrario, sono talmente esclusivi da non venire mai riscaldati dalla luce del sole, già scarso come è noto a quelle latitudini, né tantomeno dal contatto con la pelle di uno dei royals. In quest’ultima categoria ricade a pieno titolo la celeberrimaD, fatta di diamanti e motivi floreali indossata dalla stessaSpencer nel giorno del suo matrimonio.