Kalulu Juve rischia di saltare? La posizione dei bianconeri | o oggi o non si fa niente

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 agosto 2024)dila trattativa trae Milan per: iaspettano ancora, se no andranno su altri profili per la difesa Affare a rischio. Dopo l’accordo tra club, per vederedal Milan allaresta da aspettare la decisione del giocatore. Questa però tarda ad arrivare Come riportato da Nicolò Schira, inizia a vacillare la pazienza dei