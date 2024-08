Italia | azienda riscuote dolce successo nel mercato cinese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Pechino, 16 ago – (Xinhua) – Recentemente, il gruppo Ferrero ha inaugurato in Cina una gamma completa di nuovi prodotti a marchio “Nutella” nella citta’ meridionaledi Guangzhou. La multinazionalena, con oltre 70 anni di storia, si e’ adattata allocalemodificando le proporzioni degli ingredienti in base alle abitudini dei consumatori e raggiungendo canali di vendita piu’ diversificati. In questo modo, mira a creare una situazione vantaggiosa per tutti e a espandere la propria presenza sia sulnazionale che internazionale. Agenzia Xinhua