Isola dei famosi la naufraga dell’ultima edizione rivela | Mi hanno cercata per il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Marina Suma rompe il silenzio ei contatti con il: parla l’exde L’deiPer Marina Suma è tempo di guardare indietro con nostalgia e rammarico ripensando all’avventura finita male a L’dei, l’exsi è raccontata a ruota libera nel corso di una intervista ricordando l’esperienza conclusa in maniera sfortunata in Honduras, dove è stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio in una delle prove del programma.