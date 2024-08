Investe il padre con il trattore e lo uccide

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nel giorno di Ferragosto stavano lavorando nell'azienda di famiglia e per una distrazione è finita in tragedia. Un agricoltore di 76 anni è stato infatti travolto e ucciso dal figlio che era alla guida di un: durante una manovra in retromarcia non si era accorto del passaggio del