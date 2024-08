Indonesia | dopo 69 anni Spirito di Bandung rimane vivo nel Sud globale 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Giacarta, 16 ago – (Xinhua) – “Poche citta’ nella storia hanno conquistato cosi’ tanti cuori e menti come”, ha commentato la defunta presidente onoraria della Repubblica popolare cinese, Soong Ching Ling, parlando della citta’na. La storica Conferenza afro-asiatica, nota anche come Conferenza di, si tenne nella citta’ il 18 aprile 1955. Segno’ la prima volta che i Paesi del Sudsi riunirono per opporsi all’imperialismo e al colonialismo in difesa dei loro diritti sovrani e di un mondo piu’ equo.