Il vaiolo delle scimmie è arrivato anche in Europa Bassetti | Ora bisogna evitare la diffusione globale

(Di venerdì 16 agosto 2024) L'Organizzazione mondiale per la sanità ha messo in guardia sul, facendo scattare lo stato di emergenza internazionale. Neil tempo di annunciare i possibili rischi che èil primo casoin, in Svezia in particolare. Il soggetto in questione è stato contagiato durante un viaggio in Africa. Mpox si trasmette per vie aree, cutanee e con i rapporti sessuali e può raggiungere una mortalità del 4%. "Credo che la situazione sia seria, ma non c'è motivo di allarmarsi: il rischio di infezione è basso. Siamo ben preparati e i servizi sanitari dispongono di buone procedure in materia. È una malattia conosciuta. Ci sono vaccini e abbiamo vaccini in magazzino", ha sottolineato il ministro della salute svedese, Jakob Fomed. Segui su affaritaliani.it