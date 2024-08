Il 29 settembre Mattarella e Steinmeier a Marzabotto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - I Presidenti della Repubblica italiano, Sergio, e tedesco, Frank-Walter, saranno insieme il prossimo 29, in occasione delle celebrazioni per l'80/mo anniversario dell'eccidio di Monte Sole. Un appuntamento che rappresenterà l'epilogo della visita in Germania del Capo dello Stato italiano in programma dal 26e che rappresenterà un'ulteriore tappa di quell'itinerario che ha visto Italia e Germania “da decenni impegnate in un'analisi rigorosa del passato”, per rafforzare, nel nome di una memoria condivisa, la costruzione di "un'Europa della libertà contrapposta all'Europa della prevaricazione", attraverso un tracciato scandito da indelebili “momenti di verità”. Persi tratterà della terza visita congiunta sui luoghi delle efferate stragi nazifasciste.