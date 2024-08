I frati calabresi rubano la scena a Max Gazzè | il pubblico è tutto per loro il video è virale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Sono diventati rapidamente virali sui social idel convento SS Ecce Homo di Mesoraca, nel crotonese, guidati dal padre superiore Francesco Bramuglia, sono saliti, a sorpresa, sul palco in occasione del concerto “Musicae Loci” di Maxcon la Calabria Orchestra, una band di musicistiprovenienti da vari gruppi ed esperienze di musica popolare. Il concerto, voluto dall’Associazione Amici del Santuario per la storica e partecipatissima Festa in onore del SS. Ecce Homo, che si tiene ogni sette anni e per la quale tornano in paese emigrati da ogni parte del mondo, ha trascinato tutti, nessuno escluso, in un contagioso clima di allegria collettiva creando le condizioni per questo curioso fuori programma.