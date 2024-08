Handanovic ospite speciale di Inter-Bologna Primavera nel suo nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Samirè uno degli spettatori presenti quest’oggi per la sfida, che apre il campionato di categoria. Nei panni del suoin nerazzurro. TIFOSO– Dopo aver a lungo difeso i pali della porta nerazzurra e aver anche indossato la fascia da capitano, Samirsi cala nel suoin società. Ovvero quello di tecnico dell’Under 17. E proprio in tal senso, lo sloveno è presente oggi sugli spalti per osservare da vicino, partita che apre il campionato di categoria e in corso proprio in questi minuti. Una presenza, per studiare le tattiche e il lavoro di Andrea Zanchetta, tecnico dell’Under 20 nerazzurra dopo Cristian Chivu.