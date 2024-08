Guterres Polio a Gaza serve pausa umanitaria per vaccinare i bambini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antònioha chiesto alle parti in guerra adi deporre le armi in modo che gli operatori umanitari possanoin sicurezza più di mezzo milione dicontro lamielite.“Faccio appello a tutte le parti perchè forniscano subito garanzie concrete, assicurando pause umanitarie”, ha affermato, parlando ai giornalisti nella sede delle Nazioni Unite a New York.ha descrittocome in “caduta libera” perchè “proprio quando sembra che la situazione non possa peggiorare per i palestinesi di, la sofferenza aumenta e il mondo guarda”.Ilvirus è stato recentemente rilevato in campioni di acque reflue a Khan Younis e Deir Al-Balah.“Lamielite non si preoccupa delle linee di confine e non aspetta”, ha aggiunto