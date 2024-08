Guardia Sanframondi tutte le info sui Riti Settennali di penitenza 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato conlermazioni essenziali in merito agli imminenti, a firma dell’ufficio stampa per idel Comune di. In occasione dei “di”, il Comune disi prepara a celebrare l’evento religioso per eccellenza in onore dell’Assunta. Un evento unico e di forte sacralità, che è ormai giunto alle porte: dal 19 al 25 agosto il paese dopo sette anni si prepara a rivivere le emozioni e la devozione che da sempre permea questa manifestazione religiosa. Per rendere di semplice fruizione il percorso processionale, nonché l’intero evento, il Comune diha predisposto una serie di strumenti ermazioni utili.