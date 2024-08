Grande successo per la prima edizione del Pegaso Beach Soccer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Pisa, 16 agosto 2024. Pisa, 16 agosto 2024 - Al fine di promuovere uno sport in notevole espansione, attività fortemente voluta dalla Lega Nazionale Dilettanti, per lavolta il Comitato Regionale Toscana ha organizzato direttamente la 1^del, torneo promozionale a carattere regionale che si è tenuto all'interno della splendidaArena del Centro Preparazione Olimpica Coni di Tirrenia. Alla manifestazione hanno partecipato le squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia, del Viareggio B.S. e dei Gladiators B.S. Al termine delle quattro gare in programma, ha prevalso il Viareggio B.S. battendo in finale il Gladiators per 6 – 4. Alle premiazioni erano presenti l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, i Prorettori dell’Università di Pisa Prof. Marco Macchia e Prof.