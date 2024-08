Goodhairday | Madonna la sua chioma si evolve ma il suo Dna da Queen resta

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 16 agosto 2024) Celebriamo la Regina di anno in anno, chiaramente partendo dalla testa. Chi la segue da sempre sa che ladine ha viste non solo di tutti i colori, ma anche di qualsiasi hair styling. Cosa non ha sperimentato nostra signora del pop? Oggi, a 66 anni, mostra i capelli platinatissimi con ricrescita scura in vista da mostrare con orgoglio