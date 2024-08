Gli italiani amano il contante1 miliardo al giorno dal bancomat

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Undi euro alprelevato daglial. Lo rivela un rapporto del centro studi di Unimpresa, dal quale emerge come nel 2023 dagli Atm sono stati ritirati 360 miliardi di euro, 10 miliardi in più rispetto al 2022 e 18 miliardi in più rispetto al 2021. Un boom, dunque, di prelievi agli Atm, nonostante crescano anche i pagamenti con carte di credito e prepagate Nello studio si sottolinea dunque come la pandemia non abbia spazzato via del tutto il contante in Italia e come le banconote siano ancora tanto amate dagli. Il nostro Paese, infatti, è ultimo nell'area euro per l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal cash: con appena 200 operazioni medie pro-capite eseguite con carte di credito, bonifici e assegni, la Penisola si dimostra molto affezionata alla moneta di carta.