Gerardina Trovato l' appello dopo il video diventato virale | Non mi abbandonate

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 16 agosto 2024), negli ultimi anni mai si era parlato di lei così tanto come da due giorni a questa parte. Tutto merito di alcunidiventati virali su TikTok in cui la cantante, che nel 1993 era arrivata seconda a Sanremo con 'Non ho più la mia città' dietro a Laura Pausini, si esibiva al