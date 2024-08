Genova lite per un like | 14enne accoltellato da coetaneo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 ago. (Adnkronos) – Unè stato ferito con tre coltellate da un 13enne ieri sera alle 23 durante la festa patronale di Sori, in provincia di. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma non è in pericolo di vita. Le coltellate sferrate alla gamba e all’addome sono state inferte con un coltellino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti, a scatenare lasarebbe stato unsu Facebook. Il, vittima delle coltellate, avrebbe messo unalla foto della ex fidanzata del 13enne. L'articoloper undaCalcioWeb.