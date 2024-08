Genova 13enne accoltella coetaneo a Sori La vendetta per un like a una ragazzina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Tutto per un. Un ragazzino appenastanotte hato un, in provincia di, per un ‘mi piace’ che la vittima avrebbe messo all’account social di una ragazza. Gelosia dunque, o forse invidia, dietro al gesto dell’adolescente che sarebbe uscito di casa intenzionato a “vendicarsi”. E’ successo tutto vicino al campetto parrocchiale. Il, residente a Recco, era armato di un coltello a serramanico, ha affondato la lama sul rivale, nella gamba, all’addome al fianco dell’altro ragazzino, 14 anni, che è stato soccorso dalla Croce Rossa. Fortunatamente non è in pericolo di vita ma ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al San Martino di. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno fermato l’aggressore che al momento è stato affidato in custodia ai genitori.