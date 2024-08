Gattuso già fuori dall’Europa con l’Hajduk | “Il dio del calcio non era con noi” Lo fanno a pezzi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tira una brutta aria a Spalato per Rinodopo l'eliminazione dell'Hajduk dalla Conference League, media e tifosi lo attaccano anche per le sue parole post partita: "Non ho molto da dire. Il dio delnon era dalla nostra parte oggi e non possiamo farci niente". L'ex portiere scudettato dell'Hajduk ci va giù durissimo: "Resterà un altro mese, c'è un problema con quell'uomo".