Ferragosto di sangue sulle strade toscane | muoiono due motociclisti

(Di venerdì 16 agosto 2024) VICOPISANO –didella Toscana. Due i conducenti di moto che sono morti in due distinti episodi a cavallo fra il 14 e il 15 agosto. Un uomo di 63 anni è morto sulla via provinciale Vicarese, frazione di Vicopisano in provincia di Pisa in un incidente che ha visto coinvolti due moto e un’auto e che conta nel bilancio anche altri tre feriti, in codice di media gravità. Un altro incidente mortale la mattina del 15 agosto sulla via vecchia Aurelia a Castagneto Carducci in provincia di Livorno, vicino all’ipermercato. Nello scontro tra un’auto e una moto ha avuto la peggio un centauro di 60 anni. Inutile l’arrivo dei mezzi di soccorso dell’Asl Toscana Nord Ovest.