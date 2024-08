FANTACALCIO | CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA PRIMA GIORNATA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 agosto 2024), idi Calcionews24 per ladi calciomercato: ecco chi schierare tra conferme ePer ognidi Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al? GENOA – INTERsabato 17 agosto, ore 18.30 I campioni in carica partono con