Evade dai domiciliari e gira per Monza alla ricerca di case da svaligiare | fermato e denunciato

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – C'è chi lavora anche nei giorni e nelle notti attorno a Ferragosto. Come ladri e, per fortuna, guardie. Come l'altra notte, quando una pattuglia della polizia locale durante un servizio di perlustrazione della città ha notato in zona viale Libertà un uomo che con fare sospetto camminava sul marciapiede trasportando un voluminoso borsone.e identificato, è emerso che si trattava di un 40enne che stava scontando gli arrestiper reati contro il patrimonio eppure era a spasso. Per il caldo? Non proprio, dato che nel borsone trasportava un piede di porco, delle cesoie, cacciaviti e chiavi inglesi. Tutti attrezzi utili allo “scasso”, insomma. Inevitabile la denuncia per evasione e per trasporto non giustificato di materiale utile allo scasso. Gli attrezzi sono stati sequestrati.