Espianto multiorgano da anziano in ospedale del Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFegato, reni e cornee: sono gli organi prelevati a undi Torre del Greco all’San Leonardo di Castellammare di Stabia e che ora serviranno a dare una vita diversa ad altri pazienti in lista d’attesa. Tutto è iniziato quando l’uomo, 78 anni, è stato portato presso il nosocomio sbabiese in gravi condizioni a causa di un malore improvviso. I sanitari, viste la serietà della situazione, ne hanno disposto il ricovero in terapia intensiva. Qui i medici del reparto di neurologia, dopo gli accertamenti del caso, hanno diagnosticato danni cerebrali irreversibili.