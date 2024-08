Educare o censurare? Genitori troppo amici dei figli

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

Partiamo dalla lite per un 'like' e la festa patronale si trasforma in tragedia. 14enne accoltellato da un coetaneo: non è in pericolo di vita ma è ricoverato con gravi ferite. Il fatto è accaduto nella notte di ferragosto a Sori, nella città metropolitana di Genova. E dunque si torna a parlare di violenza giovanile.