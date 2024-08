Dorio precipita con l' auto nel bosco | 67enne salvata dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024)(Lecco), 16 agosto 2024 – Ha sfondato il parapetto in metallo ed èta per alcuni metri con l'nel, terminando la corsa fuori controllo intrappolata nella macchina cappottata. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi a, vicino a Dervio. Al volante c'era un’mobilista di 67 anni. Nonostante l'impatto con le barriere di protezione a bordo della carreggiata e il volo, è stata estratta viva dall'abitacolo della sua vettura. L'hanno soccorsa i sanitari di Areu, con i volontari della Croce Rossa italiana di Colico e idelvolontari del distaccamento di Bellano. La, dopo essere stata recuperata e dopo la prima assistenza, è stata trasferito in ambulanza in ospedale a Gravedona. Le sue condizioni sono critiche, ma non corre pericolo di vita.