Dopo il volo cancellato abbandonata con una figlia disabile grave

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – "Piango da ieri per la rabbia, ma anche per la disperazione. Con unadi 8 annimentemi hanno annullato ilper la Germania da Catania e ci hanno totalmente abbandonati al nostro destino. Solo stamattina abbiamo trovato, a nostre spese, un pullman che ci porta in Germania, ma con