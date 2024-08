Dopo anni si riapre la guerra dei Clario | Mario Serpa lancia una frecciatina a Claudio Sona – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 16 agosto 2024), ex partecipante del trono gay di Uomini e Donne, ha recentemente pubblicato deisu TikTok che sembrano contenere allusioni al suo ex fidanzato, conosciuto proprio durante la sua esperienza con il dating show.unaNel 2016,partecipò al popolare programma di Maria "sila “” deiuna" L'articolosila “” deiunaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.