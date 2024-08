Dia Lazio arriva la FIRMA per il nuovo centravanti biancoceleste Ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dia, l’attaccante haTO! C’è attesa per l’annuncio ufficiale. Le ultime sulla trattativa per l’ormai ex Salernitana Come riportato da Gianluca Di Marzio, Boulaye Dia ha da pocoto il contratto che lo legherà allafino al 2028. In giornata ha svolto le visite mediche di rito e nelle prossime ore si aggregherà alla squadra di Baroni. Alla Salernitana