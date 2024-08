Deadpool & Wolverine | superato il record di Joker

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 16 agosto 2024)è ufficialmente il film con il maggior incasso di sempre a livello mondiale per quanto riguarda il rating R. Con il week-end pronto ad incoronare Alien: Romulus come film più visto negli USA (qui le anteprime del Box Office Usa), il cinecomic Marvel Studios ha aggiunto un nuovoalla sua lunga lista: il film R-Rated (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) con il più alto incasso di sempre a livello mondiale. Giovedì,ha raggiunto quota 1,086 miliardi di dollari, ben oltre 1,079 miliardi,precedente fissato da. Ironia della sorte,nel 2019 aveva raggiunto questosuperandocon 783 milioni di dollari (2 aveva raggiunto 785 milioni, ma grazie ad una re-release natalizia.