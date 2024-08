Coppia di Bibione trovata agonizzante in casa | lei morta per infarto lui in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – Unadi(Venezia) è stata ristamaneinpropria, grazie alla segnalazione di un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Quando i sanitari sono entrati in, grazie ai vigili del fuoco di Latisana, hanno trovato la donna di 59 anni esanime e riversa sul