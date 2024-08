Comprare casa se il prezzo è inferiore al mutuo ci possono essere problemi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 16 agosto 2024) Avete comprato unaa unpiù basso delche avete ottenuto? Attenzione, perché potreste avere dei seri. Secondo quanto stabilito da una sentenza della Cassazione dello scorso 10 luglio, infatti, in caso di compravendita di immobili è contestabile ild’acquistoal. Questo non significa che non sia possibile farlo, ma che lo si può fare solo a determinate condizioni. Vediamo di spiegare meglio cosa significa e cosa si rischia.