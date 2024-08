Come giocherà la prima Juventus di Thiago Motta | la probabile formazione con il Como

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si avvicina il giorno del debutto in partite ufficiali dialla guida della. Il tecnico, arrivato a Torino in estate, esordirà sulla panchina bianconera in occasione della gara contro il, in programma lunedì 19 agosto alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la