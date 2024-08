Colloqui DohaHamas | no segnali positivi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 agosto 2024) 15.28 Un portavoce di Hamas ha detto alla tv Al Jazeera che non c'è ancora alcun segnale positivo dai negoziati in corso a Doha per il cessate il fuoco a Gaza. Hamas non partecipa ai, ma secondo il portavoce Israele non sta inviando, "aggiunge condizioni, pone nuove questioni. Cerca di minare il processo". Se Israele trasmettesse "", Hamas sarebbe disposto a partecipare ai, ma ciò non è ancora avvenuto, ha sottolineato.