Chiesa Inter e Milan in agguato! Doppia mossa dell’agente – SM

(Di venerdì 16 agosto 2024) Federicolascerà la Juventus. Ieri la decisione del club bianconero di farlo lavorare a parte, insieme agli altri esuberi.provano il blitz. DECISIONE – Bivio per la Juventus e per: lasciarsi a parametro zero e in scadenza di contratto, oppure partire durante questa sessione estiva di calciomercato per racimolare qualche piccolo gruzzoletto. Il club bianconero ieri ha comunicato all’attaccante della Nazionale la decisione di iniziare a farlo lavorare insieme agli giocatori in uscita. Ulteriore tappa decisiva del forte braccio di ferro tra le parti:non fa più parte del progetto tecnico di Giuntoli e Thiago Motta. Ora l’eventuale cessione:sono sullo sfondo. I due clubesi stanno sondando il terreno e negli scorsi giorni l’agente del giocatore, Fali Ramadani, ha visto entrambe le dirigenze.