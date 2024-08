Chi vince il Palio di Siena? Nomi e favoriti del 16 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Assegnati i cavalli alle contrade è quasi tutto è pronto per ildiin onore della Madonna Assunta del 16. Martedì, nel tradizionale Giorno della Tratta, sono state assegnate alle dieci contrade (Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno, Civetta, Chiocciola, Oca e Istrice) i cavalli scelti e già da questo primo step parte il totoin vista del. Senz’altro è andata bene alla Contrada della Selva, che avrà a sua disposizione ‘Tabacco’, cavallo che ha già corso sette volte ilndo anche in un’occasione. In un field con molti cavalli esordienti, è un aspetto di non secondaria importanza. Stesso discorso che può essere fatto per ‘Viso d’Angelo’, autore già di cinque comparse al, e accoppiato alla Contrada dell’Istrice.