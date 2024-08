Cautano da questa sera interruzione idrica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Comunichiamo che a causa del calo delle portate nonché da un eccessivo assorbimento in distribuzione danotte 16 agosto sarà sospeso il servizio idrico in tutto il centro urbano die frazione di Cacciano dalle ore 00.00 e fino alle 05.30 del mattino successivo. Ci scusiamo ancora una volta per i disagi arrecati, indipendenti dalla nostra volontà, e garantiamo, come sempre, il massimo impegno per la risoluzione di tutti i problemi che si dovessero presentare in conseguenza della predetta chiusura. Si rappresenta inoltre che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte. Pertanto, per le singole utenze gli effetti della sospensione e della successiva erogazione della fornitura risentiranno dei tempi necessari per lo svuotamento ed il successivo riempimento delle condotte.