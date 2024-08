Caso Matthew Perry 5 indagati per omicidio | in arresto due medici

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 16 agosto 2024) Articolo pubblicato venerdì 16 Agosto 2024, 11:02 La quantità di ketamina presente nel corpo di, l’indimenticabile Chandler Bing di Friends, è quella solitamente utilizzata per sedare i pazienti prima di un’operazione chirurgica. Un dettaglio che non sarebbe passato inosservato, almeno secondo l’accusa, alle cinque persone che avrebbero collaborato per fornire la droga alla L'articolo, 5per: indueproviene da Il Difforme.