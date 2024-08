Camila Mendes nel cast di Masters of the Universe

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 16 agosto 2024)è entrata a far parte deldiof the, la tanto agognata versione in live action targata Amazon MGM Studios. Dopo il successo ottenuto con la serie TV Riverdale, la carriera della giovanissimaha preso il largo, ed il ruolo da co-protagonista inof thelo conferma. Ad annunciare l’ingresso nelè stato nei giorni scorsi il the Hollywood Reporter. La celebre fonte ha aggiunto che il ruolo assegnato allaè quello di Teela, capitana della guardia reale e figlia adottiva dell’inventore di armi Man-at-Arms. Travis Knight (Bumblebee) dirigerà il film su una sceneggiatura firmata da Chris Butler (ParaNorman). Robbie Brenner di Mattel Films e Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch di Escape Artists stanno producendo.