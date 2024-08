Caldo | anche oltre i 31 gradi di notte nel tarantino oggi Bari ancora in codice rosso Bollettino ondate di calore

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 16 agosto 2024) Montemesola 31,2a mezzae dieci, come riportato Nell’immagine tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile. Palagiano e San Giorgio Ionicoi 30dopo la mezzano ed in Puglia, in genere, non si è andati sotto i 28 se non ainoltrata. —– Di seguito ildidiffuso dal ministero della Salute: Citta’ 14/08/2024 15/08/2024 16/08/2024 .ANCONA ..BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .