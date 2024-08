Caldo a Firenze oggi codice rosso ma poi la situazione migliorerà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 - Confermato perilper ilma nei prossimi giorni laper possibili rovesci o brevi temporali. Per questo il nuovo bollettino pubblicato dal ministero della salute, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, indica per domanigiallo e per domenicaverde. Da parte sua il Centro funzionale regionale prevede un fine settimana caratterizzato da una grossa instabilità meteo.e domani, sulla Toscana, saranno possibili "rovesci o brevi temporali più probabili sulle zone interne nel pomeriggio, ma non escludibili anche sull'arcipelago e sulla costa nella notte e mattina. Fenomeni per lo più isolati di moderata intensità, non esclusi occasionali fenomeni forti e con colpi di vento".