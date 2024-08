Calciomercato Cagliari | il punto sulle trattative a due settimane dalla fine del mercato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilsui movimenti deldela duedella sessione estiva: gli obiettivi in entrata ed in uscita Sta per concludersi questa sessione diestivo, che ha visto il direttore sportivo del, Nereo Bonato, veramente impegnato in diverse. La più impegnativa e duratura è senza dubbio quella per Gianluca Gaetano con