Calcio | Vanoli Felice di esordire in A col Toro contento dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) "Mercato? Sappiamo che la squadra non è completa, lo ha detto anche il club" TORINO - "Siamo al punto che mi aspettavo. C'è un nuovo processo di crescita. Normale che possano esserci alti e bassi. Non mi spavento. Ci vuole pazienza, a volte non la si ha, compreso il sottoscritto, si vorrebbe tutto e