Cade dalla bici minorenne portato con l’elisoccorso in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Follonica (Grosseto), 16 agosto 2024 – Brutta cadutacletta per un ragazzino. È successo intorno alle ore 15:31 in via dei Pioppi a Follonica. Ilè stato trasall’pediatrico Meyer di Firenze in codice 2 dalPegaso 2. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono anche intervenuti l’automedica di Follonica e l’ambulanza della Misericordia di Follonica.