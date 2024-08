Bloccato sul Viale Carlo III con 138 paia di sneakers false denunciato 52enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 16 agosto 2024) San Marco Evangelista.con 138di: alla vista dei carabinieri che gli avevano intimato l’alt sulla strada statale 265, territorio del comune di San Marco Evangelista, nel Casertano, unha accelerato repentinamente la marcia tentando di allontanarsi e di far perdere le proprie tracce. L’immediato inseguimento, che si è protratto per alcuni chilometri è terminato suIII, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, sono riusciti a blocin sicurezza. Il fuggitivo, un uomo di origini senegalesi, residente nel napoletano, viaggiava a bordo di un’autovettura con targa bulgara. Nel corso dell’immediata perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 138di, riportanti i loghi di vari marchi di pregio, tutti contraffatti.