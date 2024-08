Bissouma inala gas esilarante Tottenham lo sospende per una partita

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – Il tecnico del, Ange Postecoglou, ha annunciato che Yvessalterà la trasferta dela Leicester lunedì, dopo essere stato vistore gaslo scorso fine settimana.si è scusato dopo che domenica scorsa è diventato virale un suo video che lo ritraeva mentreva un palloncino che si ritiene contenesse protossido di azoto, noto come gas. Gli Spurs hanno avviato un’indagine interna e il centrocampista è stato sospeso per unaa causa della sua cattiva condotta. “Lo abbiamo sospeso per ladi lunedì”, ha spiegato Postecoglou. “La porta è aperta per lui e speriamo di poterlo aiutare a capire che le decisioni che prende hanno un impatto non solo su di lui. Speriamo che questo gli permetta di prendere decisioni migliori in futuro”, ha aggiunto il tecnico degli Spurs.