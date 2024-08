Bergamo | omicidio Verzeni inquirenti ‘tamponi a sospetti precisi o per esclusione’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Milano, 16 ago. (Adnkronos) – I carabinieri di Bergamo non si fermano e in quella che sembra una maratona per dare un nome all’assassino di Sharon, uccisa con quattro coltellate poco dopo la mezzanotte del 30 luglio scorso a Terno d’Isola, provano ad accelerare sul fronte genetico. In attesa dei risultati del Ris di Parma sui possibili profili trovati sulla vittima o sugli oggetti sequestrati vicino al corpo della 33enne, i militari stanno procedendo a eseguire più tamponi e non solo in via Castegnate dove la giovane barista ha perso la vita. “Non c’è una profilazione di via Castagnate – spiega un investigatore -. Abbiamo eseguito una trentina di tamponi per esclusione, ossia di persone che potrebbero aver contaminato inavvertitamente la scena, cioè i soccorritori per intenderci; poi ci sono altri campioni ritenuti di interesse investigativo.