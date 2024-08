Bergamo il mistero di Sharon Verzeni | si procede col metodo Yara

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 16 agosto 2024) Articolo pubblicato venerdì 16 Agosto 2024, 14:30 Il caso dirimane ancora une per questo le autorità stanno cercando in tutti i modi possibili di scoprire qualche indizio che porti a seguire una pista. Uno di questi ère col “”, ovvero la profilazione del dna degli abitanti della zona dell’aggressione, come L'articolo, ildi: sicolproviene da Il Difforme.